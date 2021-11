Giochi che diventano sempre più popolari tra gli italiani

Negli ultimi anni vi sono stati alcuni sconvolgimenti all’interno del mondo ludico e videoludico italiano. Infatti, gli italiani hanno riscritto le loro priorità in materia di divertimento, anche a seguito della pandemia da Covid-19 che ha colpito il paese e il mondo. La classifica dei giochi sempre più popolari in Italia vede al primo posto i videogiochi, con ovvia spiegazione da parte nostra. Difatti, in un periodo di chiusura imposta come fu con il Covid, i giocatori non potevano fare altro che stare in casa e giocare con il proprio pc e le proprie console. I dati, in tal senso, confermano una sempre più netta tendenza al rialzo nel settore videoludico. Vediamo ora quali sono i giochi, i videogiochi, i giochi di ruolo e le scommesse online che più hanno ottenuto il successo nell’ultimo periodo.

Videogiochi

Come detto, i videogiochi si confermano al primo posto in classifica, anche grazie alle nuove generazione delle console di gioco presenti oggi. Inoltre, i videogiochi sono stati un veicolo di incontro e interazione tra persone poiché, durante la pandemia, rappresentavano un modo per condividere dei momenti di divertimento e gioia. Tra i giochi più amati nello scorso anno troviamo alcuni titoli molto noti, come nel caso di Minecraft, Call of Duty, Grand Theft Auto V (più famoso con il nome di GTA), Tekken 7 o l’ultima versione di Fifa, il celebre videogioco che simula il mondo del calcio.

Gioco d’azzardo

La seconda passione degli italiani è stata quella del gioco d’azzardo. Come prevedibile, infatti, con le chiusure sono stati amplificati i ritorni in termini di gioco d’azzardo, anche direttamente da casa propria. Si tratta di un settore in straripante ascesa che ha unito per mesi e mesi le persone attorno a tavoli da gioco, facendoli divertire come se fossero al bar, giocando a carte con un bicchiere di vino.Tra i giochi presenti vi sono ovviamente le slot machine online, le sale bingo, le scommesse online, il blackjack e il poker. A questo novero di titoli disponibili online si aggiungono anche i giochi come il Gratta e Vinci o il Lotto online come 10elotto https://casinohex.it/lotto/10elotto/ che hanno letteralmente spopolato nel periodo di chiusura. In più, il gioco online permette ai giocatori di divertirsi senza dover obbligatoriamente indossare una mascherina o esibire il green pass.

Escape Room

Il terzo gioco più amato e utilizzato dagli italiani è l’Escape Room. Difatti, per chi ha avuto modo di vedere e apprezzare pellicole come Saw, l’Enigmista, Hunger Games o Escape Room, questa modalità non può che essere particolarmente amata. I film citati hanno avuto un grandissimo successo al botteghino e, da quel momento, sono sorte moltissime Escape Room nel mondo. Si tratta di stanze dedicate a un tema in cui i protagonisti (cioè i clienti) devono risolvere dei rompicapi e, per farlo, devono riunirsi e prendere delle decisioni di comune accordo per arrivare alla soluzione del problema.Si tratta di un’esperienza divertentissima che può cementare tanti rapporti umani e far crescere anche qualche piccolo diverbio sulle scelte da prendere. L’Italia ne ha oggi moltissime sparse per il proprio territorio.